Bislimi mirëpret rekomandimet e Raportit të Prgresit, kërkon heqjen e masave të BE-së

“Implementimi i rekomandimeve nga raporti është i rëndësishëm për ne jo vetëm në prizëm e progresit në integrimit evropian por edhe drejt zhvillim të mëtutjeshëm të vendit tonë. Do të vazhdojmë zbatimin e rekomandimeve por edhe prioritizimin politik të agjendës së integrimit evropian. Pavarësisht masave të padrejta që janë në fuqi. Ne i karakterizojmë ato si të padrejta, sepse sëpari është rekomanduar largimi i tyre tashmë dhe pavarësisht rekomandimin ato prapë qëndrojnë në fuqi. Dhe së dyti i konsiderojmë në kundërshtim edhe me vetë me parimet dhe vlerat e BE-së. Duke dëmtuar edhe kredibilitetin e BE-së karshi qytetarëve tanë”, ka thënë Bislimi.