Binance prezanton Mbrojtjen e Tërheqjeve: mbrojtje shtesë për kriptot nga rreziqet në botën reale
Shumica e këshillave për sigurinë në kripto fokusohen te rreziqet digjitale: linket phishing, mashtrimet me identitete të rreme, SIM swap apo seed phrases të komprometuara. Për këto kërcënime, industria ka ndërtuar tashmë shtresa të forta mbrojtjeje. Por ekziston edhe një kategori tjetër rreziku që këto masa nuk e mbulojnë plotësisht: presioni fizik. Këto janë situata…
Por ekziston edhe një kategori tjetër rreziku që këto masa nuk e mbulojnë plotësisht: presioni fizik. Këto janë situata kur një person detyrohet, në prani fizike, të transferojë fondet e veta. Raste të tilla janë të rralla por kur ndodhin, humbjet mund të jenë të mëdha dhe të pakthyeshme.
Për këtë arsye, Binance ka prezantuar Mbrojtjen e Tërheqjeve, një funksion që, kur aktivizohet, bllokon të gjitha tërheqjet on-chain nga llogaria e përdoruesit për një periudhë të caktuar izolimi. Gjatë kësaj periudhe, askush, përfshirë edhe vetë përdoruesin, nuk mund të transferojë kripton jashtë platformës.
Mbrojtja e Tërheqjeve mund të aktivizohet nga cilësimet e llogarisë. Pas aktivizimit, kërkesat për tërheqje on-chain bllokohen për aq kohë sa zgjat periudha e zgjedhur nga përdoruesi. Kjo periudhë mund të caktohet nga 1 deri në 7 ditë, ndërsa periudha e parazgjedhur është 48 orë.
Në konfigurimin standard, funksioni aktivizohet si bllokim i plotë, që nuk mund të anashkalohet nga askush, as nga vetë përdoruesi. Kjo është menduar për ata që duan siguri maksimale se fondet e tyre nuk mund të lëvizen nën presion apo detyrim.
Për përdoruesit që duan më shumë fleksibilitet, opsioni Lejo zhbllokimin para kohe mundëson përfundimin e bllokimit para kohe, por vetëm përmes çelësit të sigurisë dhe aplikacionit të autentifikimit. Si hap shtesë sigurie, mund të shtohet edhe një konfirmim në një numër telefoni ose email tjetër.
Gjatë periudhës së bllokimit, pjesa tjetër e llogarisë në Binance vazhdon të funksionojë normalisht. Përdoruesi mund të tregtojë, të mbajë pozicione dhe të ketë qasje në llogari. Kufizimi vlen vetëm për tërheqjet.
Mbrojtja e Tërheqjeve nuk zëvendëson masat e tjera të sigurisë. Përdoruesit duhet të vazhdojnë të përdorin autentifikimin me shumë faktorë, listat e miratuara për tërheqje, kodet kundër phishing dhe passkeys sa herë që është e mundur. Ky funksion është krijuar posaçërisht për rreziqe fizike që shtresat e tjera të sigurisë nuk i mbulojnë.
Aktivizimi mund të bëhet si nga aplikacioni Binance, ashtu edhe nga versioni web. Në aplikacion, përdoruesi hap Qendrën e Llogarisë, hyn te profili dhe më pas zgjedh Informacionet e Llogarisë, Siguria dhe Mbrojtja e Tërheqjeve. Aty mund të zgjedhë periudhën e bllokimit, të vendosë nëse do të lejojë zhbllokim të hershëm dhe ta konfirmojë aktivizimin. Përdoruesit e iOS duhet të kenë iOS 16 ose më të ri dhe versionin 3.14.0 ose më të ri të aplikacionit.
Në web, funksioni gjendet te Profili, Llogaria, pastaj Siguria, Siguria e Avancuar dhe Mbrojtja e Tërheqjeve. Edhe aty përdoruesi mund të caktojë periudhën e bllokimit, cilësimet e zhbllokimit dhe të konfirmojë zgjedhjen.
Për mbrojtje më të plotë, Binance rekomandon disa masa shtesë:
Mos publikoni të dhëna për fondet apo aktivitetin tuaj të tregtimit: pamjet e bilanceve, postimet për fitime apo humbje dhe komentet e detajuara për pozicionet mund t’i bëjnë përdoruesit më të identifikueshëm si mbajtës fondesh të mëdha.
Përdorni listat e miratuara për tërheqje: kufizimi i tërheqjeve vetëm në adresa të miratuara paraprakisht redukton mundësitë e sulmuesve edhe nëse llogaria komprometohet.
Aktivizoni hyrjen biometrike: verifikimi me fytyrë ose gjurmë gishtash e lidh qasjen në llogari me pajisjen fizike.
Përdorni passkeys kur janë të disponueshme: kjo metodë pa fjalëkalim mbështetet në verifikim kriptografik të ruajtur në pajisje dhe redukton rrezikun nga phishing dhe SIM swap.
Vendosni Kodin Kundër Phishing: ky kod unik me 8 karaktere shfaqet në çdo email zyrtar nga Binance. Nëse kodi mungon ose është i gabuar, mesazhi nuk është nga Binance.