Bim Bimma ka një këshillë për Capital T lidhur me këngën e re

View this post on Instagram

•NANË kur i numroj bekimet qe i kom n’jetë ty t’numroj dy herë 👸🏻 / “FJALT E NANËS” ✍🏻 ✍🏻 ✍🏻 ✍🏻 ✍🏻 video se shpejti… ⌛️•