Bie vinçi në Prishtinë, lëndohet një punëtor

Lajme

21/04/2026 11:55

Siguria e punëtorëve të ndërtimtarisë në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues.

Para pak çastesh ka ndodhur një incident i radhës në vendin e punës në një punishte në lagjen “Arbëria” të Prishtinës.

Një vinç është rrëzuar në një punishte dhe ka lënduar një punëtor, raporton Indeksonline.

Policia ka dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa punëtori është dërguar në QKUK.

Lajmi.net. ka dërguar pyetje në Polici dhe është në pritje të përgjigjes për t’ju informuar për të gjitha detajet.

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Haxhiu-Haradinajt: Mos e keqpërdor foltoren, hera e fundit që ta tërheq...

April 21, 2026

Haradinaj: Në energji kryehajni është Kurti, e kryehajnesha Mihali – ata...

April 21, 2026

Kosova, shteti i parë në Ballkan që i pranohen kërkesat në...

April 21, 2026

Tahiri: Skandalet në sektorin e energjisë janë bë sistematike e të...

April 20, 2026

BE zgjeron sanksionet ndaj Iranit

April 20, 2026

Trump: Izraeli nuk më bindi të hyja në luftë me Iranin

Lajme të fundit

Haxhiu-Haradinajt: Mos e keqpërdor foltoren, hera e fundit...

Kosova ngjitet në pozitën më të mirë historike në ranglistën e FIFA-s

Haradinaj: Në energji kryehajni është Kurti, e kryehajnesha...

Kosova, shteti i parë në Ballkan që i...