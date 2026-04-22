Bie për 3 cent çmimi i naftës, MINT e cakton sot të jetë 1.65 euro për litër
Lajme
Çmimi i naftës në Kosovë ashtu edhe në vend, po vazhdon të bie pasi njëherë u hap Ngushtica e Hormuzit.
Ndonëse rënia është me ritme të ngadalta, ajo po vërehet edhe në Kosovë.
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë i ka caktuar këto çmime të derivateve për sot:
Nafta: 1.65 euro/litër
Benzina: 1.39 euro/litër
Gas: 0.88 euro/litër
MINT ka njoftuar se çmimet hyjnë në fuqi në ora 10:00. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: