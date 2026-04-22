Bie për 3 cent çmimi i naftës, MINT e cakton sot të jetë 1.65 euro për litër

22/04/2026 09:12

Çmimi i naftës në Kosovë ashtu edhe në vend, po vazhdon të bie pasi njëherë u hap Ngushtica e Hormuzit.

Ndonëse rënia është me ritme të ngadalta, ajo po vërehet edhe në Kosovë.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë i ka caktuar këto çmime të derivateve për sot:

Nafta: 1.65 euro/litër

Benzina: 1.39 euro/litër

Gas: 0.88 euro/litër

MINT ka njoftuar se çmimet hyjnë në fuqi në ora 10:00. /Lajmi.net/

