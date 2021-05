Berisha kritikon Vitinë: A muj u çove Arben? Ku është puna?

Konkretisht, Berisha ka folur për gjendjen e artistit Çun Lajçi, duke aluduar se si ai janë edhe shumë qytetarë të tjerë, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë:

A muj’ u çove, Arben?

Të kam votuar, plus krejt familjen dhe rrethin tim e kam frymëzuar me t’votu ty.

I vetmi mashkull që e kam votu’ je Ti, të tjerët janë gra të vuajtura e të përndjekura: V, S, D, A!

Pse ti zotëri sa rrin badihava, nuk shkon me vizitu Çun Laçin në spital, për shembull!

Erdogani, që (o Zot) po kujtoni se jeni më dikushi se ai, rregullisht e ka vizituar Ibrahim Tatlises-in në spital, se krejt bota normale kujdeset për artistët dhe për krijuesit e vetë, përveç shqiptarët, që pa vdekur nuk të bëjnë hesap për të gjallë.

A e din Kryeministri i Kosovës se me t’njofshëm disa të ashtuquajtur artistë, marrin rrogë nga shteti (e i bëjnë rrush e kumbulla në raki), edhe pasi janë pensionuar, kurse Çun Lajçi jeton me ‘t’fala’!

Pse ti ministër i shëndetësisë po hesht dhe pse kujton se ta durojnë shqiptarët heshtjen!

Përgjigju!

Pse nevojtoret e spitalit nuk kanë letër toaleti dhe ku janë paret e donacionet e dedikuara për spitale!

S’na intereson e kaluara!

Neve na intereson sot, në këtë moment çka po bën ti për shëndetësinë!

Tregoni:

Kush i vjedh ilaçet dhe ushqimin e pacientëve e bën biznes me ta?

Dua përgjigje, se kur dua të lexoj letërsi i preferoj shkrimtarët e jo qeverinë!

Pse ti pushon tē shtunën dhe a po na tregon ku je momentalisht!

Pse secili Institucion i vendit është i papastër dhe i vjen era çorbë?

Pse nuk ka dezinfektues nëpër Institucione?

Pse nuk pastrohen rrugët?

Pse na ka mbulu’ bërllogu?

Pse ‘popi çon dashuri në veri’ e shqiptarët paguajnë!

Çun Lajçi i sëmurë nga spitali nuk hesht, punon edhe të shtunën, e thotë të vërtetën dhe është frymëzim për të gjithë!

Hesht rinia e lodhur dhe e ngujuar në ‘burgun e lojës”, brenda në shtëpi.

Atdheu i rinisë shqiptare është loja dhe interneti!

Jashtë fryen era!

Jashtë bie shi!

Jashtë bie edhe borë!

Jashtë lojës, njerëzit vdesin përnjëmend, por me rëndësi mos me vdekë personazhet e lojës, ose edhe nëse duhet të vdesin edhe ata së paku ‘të jesh ti ai që i vret gjithë ditën në lojë dhe nuk ngihesh’!

Le të dergjet atdheu, nami le të bëhet, çdo gjë në rregull derisa punon kompjuteri!

‘Veshi nuk ngopet me fjalë, krejt fjaët, muzikën, leximin, zhurmën dhe heshtjen e botës e dëgjon, dhe veshi ka vend edhe për fjalët e të gjitha yjeve dhe botërave tjera,

Syri nuk ngopet me shikim, krejt botën e sheh plus ka vend në sy për të parë botëra të tjera’;

Kurse, shqiptari nuk ngopet me lojë!

Ndoshta sepse asnjëherë s’e fiton lojën (pa hile! S’di!

Heshtin ‘intelektualët’ që nuk janë!

Heshtin ‘poetët’ që shkruajnë për t’u bërë poetë, në vend se më parë të jenë poetë e pastaj të shkruajnë poezi!

Dashuria nuk vjetërohet!

Prandaj dashuria nuk ka moshë, nuk ka rini!

Rini dhe pleqëri ka veç trupi!

Se sikur dashuria të ishte rini, sot rinia do të ta kishin zënë derën!

P.S.

Pse po ju vdesin njerëzit para duarve?

Pse në Kosovë kanë vdekur 80 përqind e bletëve dhe Ministria e Bujqësisë i ka lënë bletarët të vetmuar!

Pse askush nuk e merr seriozisht fermerin që i ngordhën lopët dhe në shenjë proteste e mërzie ua solli lopët e ngordhura para Insttucionit!

Fjalët janë harxhuar.

Ku është puna?

Për 40 ditë mishi i njeriut të vdekur ndahet nga trupi!

‘what has been will be again,

what has been done will be done again;

there is nothing new under the sun’.

Se mentalitetii shqiptarëve është problem!. /Lajmi.net/