Benzema nuk do të rikthehet në skuadrën e Al Ittihad pa u zgjidhur problemet me kontratën
Karim Benzema do të vazhdoj të mos jetë pjesë e skuadrës së Al Ittihad, pa gjetur një zgjidhje për kontartën e re.
Sulmusi franzez morri vendim dhe nuk u paraqit dje në ndeshjen e Al Ittihad kundër skuadrës së Al Fateh.
Benzema nuk ishte i kënaquer me ofertën e re të klubit saudit, pasi mbulonte vetëm të drejtat e imazhit të lojtarit, pa pagë.
38-vjeçari në kontratën aktuale paguhet rreth 108 milionë dollarë në vit.
Kësisoj Benzema nuk do të rikthehet aktualisht në skuadrën e Al Ittihad, dhe poashtu po shyrton mundësin për tu larguar nga klubi.