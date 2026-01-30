Benzema nuk do të rikthehet në skuadrën e Al Ittihad pa u zgjidhur problemet me kontratën

30/01/2026 20:53

Karim Benzema do të vazhdoj të mos jetë pjesë e skuadrës së Al Ittihad, pa gjetur një zgjidhje për kontartën e re.

Sulmusi franzez morri vendim dhe nuk u paraqit dje në ndeshjen e Al Ittihad kundër skuadrës së Al Fateh.

Benzema nuk ishte i kënaquer me ofertën e re të klubit saudit, pasi mbulonte vetëm të drejtat e imazhit të lojtarit, pa pagë.

38-vjeçari në kontratën aktuale paguhet rreth 108 milionë dollarë në vit.

Kësisoj Benzema nuk do të rikthehet aktualisht në skuadrën e Al Ittihad, dhe poashtu po shyrton mundësin për tu larguar nga klubi.

