Benn Affleckun e zë sërish gjumi teksa shijon lundrimin me Jennifer Lopez në Paris I porsamartuari Ben Affleck është fotografuar sërish duke u dremitur ndërkohë që ishte në një lundrim në lumin Seine në Paris. Ylli i “Gone Girl” aktualisht ndodhet në ‘qytetin e dritave’ duke kaluar një kohë të mrekullueshme bashkë me gruan e tij, Jennifer Lopez. Me ta në lundrim ishin edhe fëmijët e tyre: Seraphina, Violet,…