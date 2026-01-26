“Benita i gjuhet me dy duart” – Londrimi flet për relacionin e saj me Klodin

Trekëndëshi Benita-Klodi-Elijona ka qenë temë diskutimi sonte në prime. Një koment për relacionin e tyre e pati edhe Londrimi, i cili tha se është Klodi ai që nuk po përcaktohet në mes të dyjave. “Nëse Klodi e bën hapin i pari, Benita me dy duart i gjuhet”, tha Londrimi. “Benita i gjuhet me dy duart”…

ShowBiz

26/01/2026 22:52

Trekëndëshi Benita-Klodi-Elijona ka qenë temë diskutimi sonte në prime.

Një koment për relacionin e tyre e pati edhe Londrimi, i cili tha se është Klodi ai që nuk po përcaktohet në mes të dyjave.

“Nëse Klodi e bën hapin i pari, Benita me dy duart i gjuhet”, tha Londrimi.

“Benita i gjuhet me dy duart” – Londrimi flet për relacionin e Benites me Klodin – YouTube

Artikuj të ngjashëm

January 26, 2026

“S’dua ta lëshoj bombën” – çka po paralajmëron Ludo për Londrimin...

January 26, 2026

Alba e vendosur për Limin: Vetëm ky baba këtu m’zen mua

January 26, 2026

“Kam dalë femër e fëlliqur”, Alba nuk i ndal lotët

January 26, 2026

Vdekja e vëllait të Gjestit, DJ Gimbo: Nuk dua të flas...

January 26, 2026

Momenti interesant kur Elijona pranon për herë të parë se e...

January 26, 2026

Alba e Limi përpiqen të vallëzojnë, “ish-i” i tij tenton të...

Lajme të fundit

Latifi: Vlerësimi gjithëpërfshirës pas reshjeve të shiut nxjerr...

Deliu-Kodra: PDK-ja e ruajti votën, synimi ishte rritja e saj

Hoti i prerë: Nuk do ta votojë Osmanin për Presidente

Hoti: Abdixhikun s’e ka mbajtë askush për këmishe,...