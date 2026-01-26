“Benita i gjuhet me dy duart” – Londrimi flet për relacionin e saj me Klodin
Trekëndëshi Benita-Klodi-Elijona ka qenë temë diskutimi sonte në prime.
Një koment për relacionin e tyre e pati edhe Londrimi, i cili tha se është Klodi ai që nuk po përcaktohet në mes të dyjave.
“Nëse Klodi e bën hapin i pari, Benita me dy duart i gjuhet”, tha Londrimi.
