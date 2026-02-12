Benita e bindur se pas përfundimit të BBVK do të jetë shoqe me Elijonën: Ajo është një çikë shumë e mirë
ShowBiz
Banorja e shtëpisë më të madhe në vend, Benita, është pyetur nëse do të ishte shoqe me Elijonën jashtë Big Brother VIP Kosova.
Në këtë pyetje, ajo u përgjigj pozitivisht.
“Mendoj që po sepse ajo është një çikë shumë e mirë”, tha Benita.
Ajo madje tha se pas përfundimit të këtij rrugëtimi do të jetë shumë mike e mirë me Elijonën.