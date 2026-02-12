Benita e bindur se pas përfundimit të BBVK do të jetë shoqe me Elijonën: Ajo është një çikë shumë e mirë

Banorja e shtëpisë më të madhe në vend, Benita, është pyetur nëse do të ishte shoqe me Elijonën jashtë Big Brother VIP Kosova. Në këtë pyetje, ajo u përgjigj pozitivisht. “Mendoj që po sepse ajo është një çikë shumë e mirë”, tha Benita. Ajo madje tha se pas përfundimit të këtij rrugëtimi do të jetë…

ShowBiz

12/02/2026 23:37

Banorja e shtëpisë më të madhe në vend, Benita, është pyetur nëse do të ishte shoqe me Elijonën jashtë Big Brother VIP Kosova.

Në këtë pyetje, ajo u përgjigj pozitivisht.

“Mendoj që po sepse ajo është një çikë shumë e mirë”, tha Benita.

Ajo madje tha se pas përfundimit të këtij rrugëtimi do të jetë shumë mike e mirë me Elijonën.

Artikuj të ngjashëm

February 12, 2026

Londrimi i ashpër me Hygertën: Me gjithë respektin, por ti qenke gënjeshtare

February 12, 2026

“A po ndaleni, idiotë”, Labi eskalon me fjalor banal ndaj banorëve...

February 12, 2026

U la jashtë qeverisë, Shkumbin Istrefi: Pa Fatmir Spahiun, dëshpëruese

February 12, 2026

Të ndarë brenda shtëpisë, Mateo emocionon me veprimin ndaj Brikenës

February 11, 2026

Labi i dëshpëruar pas “Zarfit të Zi” në BBVK: Po e...

February 11, 2026

Zarf i zi në BBVK, ja reagimi i banorëve

Lajme të fundit

E premte me mot të vranët dhe riga shiu

“Çfarë po ndodh” – Janina Ymeri publikon informacione...

Foda pas shortit në Ligën e Kombeve: Qëllimi...

Ardian Gjini shpall kandidaturën për kryetar të AAK-së:...