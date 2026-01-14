Bellingham shpërthen në rrjetet sociale pas shkarkimit të Xabi Alonsos
Sport
Jude Bellingham ka reaguar ndaj raportimeve se kishte një marrëdhënie të keqe me Xabi Alonson, duke lëshuar një deklaratë të ashpër ku ka kritikuar hapur median.
Pas humbjes së Real Madridit ndaj rivalëve historikë të Barcelonës në finalen e Superkupës së Spanjës, e zhvilluar në Xhedah të Arabisë Saudite, klubi konfirmoi ndarjen nga Alonso.
Trajneri spanjoll drejtoi ish-klubin e tij vetëm për shtatë muaj, një periudhë gjatë së cilës u përball me presion të vazhdueshëm.
Që nga publikimi i lajmit për largimin e tij, janë shfaqur disa raportime që pretendojnë të zbardhin atë që ndodhi prapa skenave gjatë mandatit të Alonsos, me disa media që sugjeronin se ai kishte një marrëdhënie të tensionuar me yllin e skuadrës, Jude Bellingham.
Tashmë që Alonso ka lënë Real Madridin, mesfushori anglez ka vendosur të flasë dhe t’u përgjigjet këtyre thashethemeve, duke e bërë të qartë se nuk është aspak i kënaqur me to.
Dihet se gjatë kohës sa ishte trajner i Real Madridit, Alonso pati një përplasje mjaft publike me Vinicius Junior, i cili ende nuk ka reaguar pas largimit të trajnerit spanjoll.
Megjithatë, Bellingham ka hedhur poshtë raportimet që e krahasonin marrëdhënien e tij me Alonson me atë situatë, duke i quajtur “klounë” mediat që pretenduan se ai dhe ish-trajneri i tij ishin në marrëdhënie të këqija.
“Deri tani kam lënë të kalojnë shumë prej këtyre gjërave, gjithmonë duke shpresuar se e vërteta do të dilte në dritë në kohën e vet. Por sinqerisht… çfarë marrëzie”.
“Vërtet më vjen keq për njerëzit që kapen pas çdo fjale të këtyre klounëve dhe ‘burimeve’ të tyre”.
“Mos besoni gjithçka që lexoni. Herë pas here, këta duhet të mbahen përgjegjës për përhapjen e këtij lloj dezinformimi të dëmshëm, vetëm për klikime dhe për të shtuar polemika”, ka shkruar anglezi.