​Begaj uron 4 korrikun: Shqipëria dhe SHBA ndajnë miqësi dhe partneritet

“Shqipëria dhe SHBA ndajnë një miqësi dhe partneritet të forcuar nga një përkushtim i përbashkët ndaj vlerave demokratike. Së bashku, si aleatë strategjikë, ne jemi të përkushtuar për të nxitur një të ardhme që mbështet dhe lavdëron këto parime”, thekson Begaj.

Happy #4thofJuly 🇺🇸!

Albania and the U.S. share a friendship and partnership strengthened by a common commitment to democratic values.

Together, as strategic allies, we are dedicated to fostering a future that upholds and celebrates these principles. pic.twitter.com/XtQEs21dgP

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) July 4, 2024