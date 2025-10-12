Bebe Rexha “çmendet” nga gëzimi pas fitores së Shqipërisë ndaj Serbisë
ShowBiz
Këngëtarja me famë botërore dhe me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, ka reaguar plot emocion pas fitores historike të Kombëtares së Shqipërisë ndaj Serbisë.
Në një postim në “Instagram Story”, ajo ka shpërndarë një moment nga ndeshja, duke shkruar: “Yesssssssssss” dhe duke shoqëruar videon me flamurin kuqezi.
Ky reagim tregon edhe një herë krenarinë e artistes për rrënjët e saj shqiptare dhe mbështetjen që ajo jep çdo herë për Kombëtaren kuqezi, sidomos në fitore të mëdha si kjo e sonte.