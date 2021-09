E për këtë shton dyshime postimi i fundit i këngëtares shqiptare, shkruan lajmi.net.

Beatrix Ramosaj, ka publikuar imazhe e veshur me një fustan me ngjyrë të kuqe derisa mban në duar një buqetë me lule.

“Bekimet e papritura janë më të mirat”, shkroi në mbishkrimin e postimit.

Ndërkohë, ajo mori komente të shumta pozitive nga ndjekësit për dukjen./Lajmi.net/