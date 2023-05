BE: Të privoheni nga veprimet e njëanshme, dënojmë sulmin ndaj EULEX-it

Zëdhënësi Peter Stano, përmes një cicërime në “Twitter” shpërndau komunikatën e plotë, ku mes tjerash dënohet sulmi ndaj EULEX-it, përcjell lajmi.net.

Veç kësaj, bëhet thirrje që palët të përmbahen nga veprimet e njëanshme.

“Bashkimi Evropian dënon ashpër përleshjet me policinë e Kosovës dhe protestuesit në veri të Kosovës, të iniciuara nga tentativa e kryetarëve të sapozgjedhur të komunave për të hyrë në ndërtesat komunale.

Ne dënojmë fuqishëm sulmet ndaj patrullave të misionit civil të BE-së në Kosovë, EULEX. EULEX-it duhet t’i lejohet të zbatojë mandatin e tij në mënyrë paqësore”, thuhet ndër tjerash në komunikatë.

Më poshtë edhe postimi i plotë:

Kosovo: 🇪🇺 strongly condemns clashes in the north, deplores attacks on @EULEXKosovo patrols. Everyone has to take action to de-escalate & restore calm. EU will not accept any further unilateral, provocative actions. https://t.co/UGAUSC35Wc

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 26, 2023