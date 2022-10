​BE propozon kufirin emergjent të çmimit të gazit

Komisioni Evropian do të propozojë një kufi emergjent të çmimit të gazit si pjesë e një pakete për të trajtuar kostot e larta të energjisë, sipas një projekt-propozimi.

Në rast të çmimeve ekstreme të gazit natyror komisioni do të lejohet të paraqesë një çmim dinamik maksimal për gazin e tregtuar në qendrën e tregtimit me shumicë TTF, sipas dokumentit. Më pas, shtetet anëtare do të duhet të miratojnë masën.

Indeksi i (TTF) Gas Futures, një kompani që shërben për tregtimin virtual të gazit natyror, në Holandë, dhe një pikë referimi për transportin e gazit në të gjithë bllokun ka qenë i luhatshëm, që kur vendet e BE-së filluan të riorganizojnë furnizimet e tyre me gaz në kuadër të reduktimit të dërgesave ruse.

“Qendrat e tjera tregtare në BE do të lidhen me çmimin e “korrigjuar” TTF nëpërmjet një korridori dinamik të çmimeve”, thuhet në draft, i cili mund të jetë ende subjekt i ndryshimeve./Atsh