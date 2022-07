BE ndan edhe 500 milionë euro ndihmë për Ukrainën Bashkimi Evropian ka miratuar 500 milionë euro të tjera (512 milionë dollarë) për furnizimin me armë dhe pajisje në Ukrainë, tha Këshilli Evropian më 22 korrik. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel njoftoi në fillim të kësaj jave synimin e BE-së për të siguruar fondet. Pothuajse të gjitha paratë, 490 milion euro, do të shpenzohen…