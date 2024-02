BE na sanksionoi – Murati sytë kah vendet arabe: Me ambasadorin e Katarit diskuton për thellim të bashkëpunimit Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, është takuar sot me Ambasadorin jorezident të Katarit në Kosovë, Jabor Ali Hussein Al Haëashela Al Dosari. Sipas njofitmit që ka lëshuar Ministria e Financave, Murati ka përmendur mundësinë për lidhjen e një marrëveshje për eliminimin e tatimit të dyfishtë që do të hapte mundësitë për investime…