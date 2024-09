BE-ja pyet se “në emër të kujt flet Vulini”

Vizita e zëvendëskryeministrit të Serbisë, Aleksandar Vulin, në Rusi dhe takimi i tij me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, “është në kundërshtim me aspiratat e Serbisë për integrim në BE”, tha të enjten zëdhënësi i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano.

Gjatë një konference për shtyp në Bruksel, Stano parashtroi pyetjen se “në emër të kujt flet Vulini” pasi presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka përsëritur se qëllimi strategjik i Serbisë është anëtarësimi në BE.

“Nuk e dimë se në emër të kujt flet Vulini, sepse presidenti i Serbisë, Vuçiq, ka përsëritur qëllimin strategjik të Serbisë për anëtarësim në BE. Kjo do të thotë se pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, nuk mund të vazhdojnë apo forcohen raportet me Rusinë sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Pra, presim nga Serbia që të përmbahet nga forcimi i raporteve me Rusinë. Dhe, presim nga të gjithë anëtarët e Qeverisë së Serbisë që ta ndjekin qëllimin e integrimit në BE“, theksoi Stano.

Ai shprehu shqetësim për sjelljen e Vulinit, i cili vazhdon të ketë vizita të shpeshta në Rusi:

“Me shqetësim vërejmë këto veprime të Vulinit sepse nuk është hera e parë që ai viziton Rusinë. Kjo shkon në kundërshtim me aspiratat e Serbisë për t’u integruar në BE”.

Ndërkaq, të pyetur nëse sjellja e tillë e Serbisë do të ketë pasoja për pagesat nga ana e BE-së nga plani i rritjes ekonomike për Ballkanin, nga Komisioni Evropian kanë qenë më pak të qartë.

Zëdhënësja e Komisionit Evropian për zgjerim, Ana Pisonero, tha se përparimi në përshtatjen e vendeve të rajonit me politikën e jashtme të BE-së, përfshirë edhe masat restriktive, duhet të jetë qëllim i agjendave të reformave të këtyre vendeve që janë kusht për pagesat nga plani i rritjes.

“Komisioni po i analizon agjendat e reformave që i kanë dërguar vendet e rajonit. Para pagesave do të konsultohemi edhe me vendet anëtare. Janë disa kushte, të përgjithshme, specifike dhe kushtet për pagesa. Në agjendën e reformave duhet të përfshihen edhe hapat se si do të përparojnë edhe në përshtatjen me politikën e jashtme“, tha ajo.

Gjatë takimit me presidentin e Rusisë, zëvendëskryeministri i Serbisë, Vulin, tha se Serbia asnjëherë nuk do t’i mbështesë masat e BE-së kundër Rusisë. REL