BE-ja e gatshme për takim të nivelit të lartë Kosovë–Serbi, por kërkon vullnet nga të dyja palët

Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kombet e Bashkuara, Stavros Lamperinos, ka deklaruar se përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, është e gatshme të thërrasë një takim të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ka theksuar se për këtë nevojitet vullnet nga të dyja palët. Duke folur…

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21/10/2026 08:01

Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kombet e Bashkuara, Stavros Lamperinos, ka deklaruar se përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, është e gatshme të thërrasë një takim të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ka theksuar se për këtë nevojitet vullnet nga të dyja palët.

Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) për Kosovën, Lamperinos ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve mbetet një nga kushtet thelbësore për përparimin e tyre drejt integrimit evropian.

“Përfaqësuesja e Lartë mbetet e gatshme të thërrasë një takim të nivelit të lartë, por nevojitet vullnet nga të dyja palët. I inkurajojmë palët që ta marrin përsipër këtë përpjekje drejt normalizimit, të angazhohen në mirëbesim dhe ta mundësojnë një takim të tillë”, ka deklaruar ai.

Lamperinos ka riafirmuar përkushtimin e BE-së ndaj perspektivës evropiane të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e zbatimit të Marrëveshjes së vitit 2023 për rrugën drejt normalizimit, si dhe të marrëveshjeve të mëparshme të arritura në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja.

Ai ka shprehur gjithashtu shqetësim për situatën në veri të Kosovës dhe zhvillimet gjatë muajve të verës, përfshirë rrënimet.

Përfaqësuesi i BE-së ka përshëndetur edhe marrëveshjen e 14 marsit me Kosovën lidhur me Ligjin për të Huajt.

Në fund, Lamperinos u ka bërë thirrje palëve që të krijojnë kushtet për funksionimin e një gjyqësori shumetnik dhe për kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë, si dhe të vazhdojnë përpjekjet për uljen e tensioneve.

Mes tjerash, Lambrinidis, ka tërhequr vërejtjen edhe për ndryshimet e miratuara së fundmi nga Kuvendi i Kosovës në Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

“Ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara, të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, nuk përputhen me obligimet ndërkombëtare të Kosovës. Ne i bëjmë thirrje Kosovës pa asnjë hezitim t’u përmbahet këtyre detyrimeve, në mënyrë që të garantohet pavarësia, paanshmëria dhe integriteti i Dhomave të Specializuara”, deklaroi Lambrinidis.

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