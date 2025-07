BE dhe ShBA drejt marrëveshjes tregtare, Von der Leyen do të takohet me Trump në Skoci BE-ja duket se është në prag të nënshkrimit të një marrëveshjeje tregtare me Donald Trump, pasi presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se do të takohet me presidentin amerikan të dielën, gjatë udhëtimit të tij katër-ditor në Skoci. Komisioni Evropian tha se vizita e von der Leyen ishte me ftesë të Trump.…