Bayerni mposht Realin, Arsenali fiton në Lisbonë
Kanë përfunduar dy ndeshjet e para të çerekfinaleve në Ligën e Kampionëve, ku Bayern Munich dhe Arsenal dolën me fitore të rëndësishme.
Sport
Kanë përfunduar dy ndeshjet e para të çerekfinaleve në Ligën e Kampionëve, ku Bayern Munich dhe Arsenal dolën me fitore të rëndësishme.
Bayern arriti një fitore 2-1 ndaj Real Madrid në “Santiago Bernabeu”, duke hedhur një hap të madh drejt gjysmëfinales. Ndeshja u karakterizua nga lojë e shpejtë dhe raste të shumta për të dyja skuadrat. Pesë minuta para fundit të pjesës së parë, Luis Díaz shënoi për 1-0 pas një asistimi të Serge Gnabry. Vetëm 30 sekonda pas rifillimit të pjesës së dytë, Harry Kane dyfishoi epërsinë me një goditje të saktë nga distanca. Real Madridi ngushtoi rezultatin në minutën e 75-të me Kylian Mbappé, por nuk arriti të barazojë, duke i dhënë Bayernit avantazh të rëndësishëm për ndeshjen e kthimit.
“Los Blancos” patën disa raste për barazim, por bavarezët mbajtën avantazhin dhe tani duken favoritë për gjysmëfinalen dhe për titullin e shtatë të Champions-it.
Ndërkohë, Arsenal bëri një hap të madh drejt kualifikimit në gjysmëfinale, duke mposhtur në udhëtim Sporting Lisbonin me rezultat 1-0. Gol i vetëm i ndeshjes u shënua nga Kai Havertz në minutën 90+1, duke vendosur sfidën në favor të ekipit anglez.
Ndeshjet kthyese të çerekfinaleve do të luhen pas një jave.