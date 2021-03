Bayern Munich nuk e lejon Lewandowskin të luajë për ndeshjet me kombëtaren

Bayern Munich po refuzon të lejojë Robert Lewandowski dhe David Alaba të bashkohen me vendet e tyre përkatëse për ndeshjet në Mbretërinë e Bashkuar gjatë pushimit ndërkombëtar.

Sipas protokolleve aktuale të koronavirusit në fuqi në Gjermani, lojtarët e Bundesliga dhe Bundesliga 2 duhet të karantinohen për 14 ditë pas kthimit të tyre nëse udhëtojnë në një vend të zonës së rrezikshme, transmeton lajmi.net.

Polonia do të luajë Anglinë në Wembley më 31 mars; Austria përballet me Skocinë në Hampden Park më 25 mars.

“Nëse mbetet në fuqi ligji që të kthyerit nga Anglia të futen në karantinë, ne nuk do të jemi në gjendje të lejojmë Lewandowskin,” tha drejtori sportiv i Bayern Hasan Salihamidzic për agjencinë gjermane të lajmeve Sport-Informations-Dienst.

Kur u pyet në lidhje me të gjatë konferencës së tij për shtyp të Premten, Hansi Flick konfirmoi: “Ne nuk do të pajtohemi. Nëse diçka ndryshon, megjithatë, ne do ta mbështesim atë.”

Kombëtaret do të luajnë ndeshjet e tyre për kualifikimet në Botërorin 2022./Lajmi.net/