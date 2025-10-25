Bayern Munchen njofton shtyerjen e ndeshjes së sotme për disa minuta, arsyeja është interesante!

Ndeshja e sotme e Bayern Munich ndaj Borusia Monchengladbach është shtyer për 15 minuta. Klubi bavarez njofton se arsyeja e shtyerjes së kësaj përballje është për shkak të një vonese lidhur me trafikun dhe mbërritjen e ekipit të FC Bayern në stadium. “Ndeshja e sotme e Bundesligës, kundër Borussia Mönchengladbach tani do të nisë 15…

Sport

25/10/2025 15:17

Ndeshja e sotme e Bayern Munich ndaj Borusia Monchengladbach është shtyer për 15 minuta.

Klubi bavarez njofton se arsyeja e shtyerjes së kësaj përballje është për shkak të një vonese lidhur me trafikun dhe mbërritjen e ekipit të FC Bayern në stadium.

“Ndeshja e sotme e Bundesligës, kundër Borussia Mönchengladbach tani do të nisë 15 minuta më vonë sesa ishte planifikuar në 15:45. Kjo është për shkak të një vonese të lidhur me trafikun me mbërritjen në ekipin e FC Bayern.”, thuhet në njoftim.

