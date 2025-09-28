Bastiset shtëpia e një personi në Mitrovicë, kapen armë e fishekë

Policia në Mitrovicë ka bastisur shtëpinë e një personi në rrugën “Bislim Bajgora”, me ç’rast ka sekuestruar armë dhe fishekë. Sipas raportit 24 orësh, për armën i dyshuari posedonte leje vetëm për përdorim në poligon. I njëjti pas intervistimit është liruar. “Njësitë policore, gjatë kontrollit në veturën e të dyshuarit m/k, kanë gjetur dhe sekuestruar…

Lajme

28/09/2025 09:34

Policia në Mitrovicë ka bastisur shtëpinë e një personi në rrugën “Bislim Bajgora”, me ç’rast ka sekuestruar armë dhe fishekë.

Sipas raportit 24 orësh, për armën i dyshuari posedonte leje vetëm për përdorim në poligon. I njëjti pas intervistimit është liruar.

“Njësitë policore, gjatë kontrollit në veturën e të dyshuarit m/k, kanë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me dy karikatorë dhe 36 fishekë të kalibrit 9×19 mm. Për këtë armë, i dyshuari posedon leje vetëm për përdorim në poligon. Me urdhër të prokurorit, është bastisur edhe shtëpia e tij, ku është gjetur dhe sekuestruar një karikator tjetër me 24 fishekë të njëjtit kalibër. Pas intervistimit, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt me vendim të prokurorit”, thotë policia.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Aksident në Ferizaj: Shtetasi i huaj godet biçiklistin

September 28, 2025

Kosova dhe Kroacia, si trajtohen veteranët e luftës në dy shtete...

September 28, 2025

Arrestohen gjashtë persona në Klinë, dyshohet se u rrahën mes vete

September 28, 2025

Po bënin gara shpejtësie, policia gjobit dy shoferë në Rahovec

Lajme të fundit

Aksident në Ferizaj: Shtetasi i huaj godet biçiklistin

Kosova dhe Kroacia, si trajtohen veteranët e luftës...

Arrestohen gjashtë persona në Klinë, dyshohet se u rrahën mes vete

Po bënin gara shpejtësie, policia gjobit dy shoferë në Rahovec