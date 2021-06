Bastet favorizojnë Francën si fituese të “Euro 2020”

Të shtunën fillon faza e eliminimit direkt të “Euro 2020”, raporton lajmi.net.

Sipas ‘Bet365’, Franca llogaritet si favorite që ta fitojë në fund kampionatin Evropian, francezët kanë koutën 5.00 që ta fitojnë “Euro 2020”.

Italianët llogariten si kombëtarja e dytë favorite me kuotën 7.00, Anglia është e treta me 7.50, Gjermania e katërta me 8.00 ndërsa Spanja e mbyll listën e favoriteve me kuotën 9.00.

Skuadrat ‘autsajdere’ në fazën e eliminimit po llogariten Austria me kuotën 151.00 që ta fitojë Kampionatin dhe Zvicra me kuotën 101.00. /Lajmi.net/