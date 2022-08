“Bashkë, do të mund të sjellim demokracinë e brendshme”, edhe një anëtar i VV-së kundër Bulliqit

Bedri Macastena, ka njoftuar se ka aplikuar në KZP për të qenë kandidat në garë për kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje në Podujevë.

Kështu ka njoftuar vetë Macastena përmes një postimi në Facebook, ku ka thënë se bashkë më qindra aktivist të Podujevës, do të mund të ia sjellin demokracinë e brendshme, duke shpërfaqur tutje edhe jashtë, shkruan lajmi.net.

“Të dashur miq, të nderuar anëtar të Lëvizjes Vetëvendosje! Qendra Besianë. Ju njoftoj qe kam shpreh vullnetin dhe vendosmërinë të aplikojë pranë KZP-së për të qenë kandidat në garë për kryetar të Lëvizjes VETËVENDOSJE! – Qendra Besianë. Kandidatura ime do të bëhet duke respektuar të drejtën statutore. Sipas këtij statuti, çdo aktivist i një Qendre të Lëvizjes, mund të aplikoj. Pra si gjithnjë, secili që i plotëson kriteret në përputhje me statutin dhe rregulloren e zgjedhjeve të brendshme ka të drejtë të kandidoj”, ka thënë ndër tjerash Macastena.

Kujtojmë se qeverisja e Shpejtim Bulliqit në Podujevë ka ngjalluar pakënaqësi të shumta brenda vetë Lëvizjes Vetëvendosje.

Postimi i plotë:

Të dashur miq, të nderuar anëtar të Lëvizjes Vetëvendosje! Qendra Besianë

Ju njoftoj qe kam shpreh vullnetin dhe vendosmërinë të aplikojë pranë KZP-së për të qenë kandidat në garë për kryetar të Lëvizjes VETËVENDOSJE! – Qendra Besianë.

Kandidatura ime do të bëhet duke respektuar të drejtën statutore. Sipas këtij statuti, çdo aktivist i një Qendre të Lëvizjes, mund të aplikoj. Pra si gjithnjë, secili që i plotëson kriteret në përputhje me statutin dhe rregulloren e zgjedhjeve të brendshme ka të drejtë të kandidoj.

Nëse këto fjalë do të kthehen në pozicion, atëherë do të jem i gatshëm të marrë përgjegjësi.

Bashkë më qindra aktivist të Podujevës, do të mund të sjellim demokracinë e brendshme, duke shpërfaqur tutje edhe jashtë.

Bashkë me shumë aktivist, do të ndërtojmë ura të pathyeshme të ecurive të mbara të punës dhe do t’i thyejmë muret e barrierave ndarëse.

Bashkarisht do të bëjmë punë të mëdha, gjithnjë duke mos harruar prej nga vijmë e duke ditur qartë se ku do të mbërrijmë.

Me njëri tjetrin do t’i japim Lëvizjes në Podujevë dëshminë e një aktivizimi të sinqertë dhe plotë dinjitet.

Pra, me të gjithë ju bashkë, do të jemi në shërbim të Lëvizjes gjithnjë e çdoherë.

Jam ithtarë i demokracisë, i demokracisë që Levizja e kultivon në vazhdimësi, ku në qendër të saj është gara politike dhe liria e ideve dhe veprimit konform rregullave te përcaktuara. Ne frymën e kësaj, inkurajoj edhe kandidat të tjerë që të bëhen pjesë e këtij procesi në mënyrë që qendrën tonë ta pasurojmë akoma më shum me ide dhe programe konkrete politike.

Si gjithëher, Lëvizja do të mbetet e hapur dhe strehë për secilin antarë të ri i cili dëshiron të rreshtohet pranë lëvizjes dhe programit te sajë politik për mirqenje të gjithmbarshme të qytetarëve të komunës tonë. Me respekt Bedri Maqastena. /Lajmi.net/