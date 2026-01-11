Barcelona triumfon në dramën e pesë golave ndaj Realit, e fiton Superkupën e Spanjës

Barcelona e ka fituar sërish Superkupën e Spanjës, duke mposhtur në finale rivalin e përbetuar, Real Madrid. “El Clasico” si gjithnjë ishte tepër e zjarrtë, me të dy skuadrat që rrezikuan nga fillimi – ku epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 3-2. Barcelona fillimisht dominoi në posedim për të krijuar rastet më të rrezikshme, mirëpo që…

11/01/2026 22:12

Barcelona e ka fituar sërish Superkupën e Spanjës, duke mposhtur në finale rivalin e përbetuar, Real Madrid.

“El Clasico” si gjithnjë ishte tepër e zjarrtë, me të dy skuadrat që rrezikuan nga fillimi – ku epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 3-2.

Barcelona fillimisht dominoi në posedim për të krijuar rastet më të rrezikshme, mirëpo që dështonin t’i konkretizonin.

