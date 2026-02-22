Barcelona publikon formacionin ndaj Levantes
FC Barcelona dhe Levante UD përballen sot në ndeshjen e javës së 25 në La Liga, me formacionet zyrtare tashmë të publikuara. Për Barcelonën, trajneri ka zgjedhur këtë 11-she: Joan Garcia; Koundé, Gerard Martin, Eric García, Cancelo; Frenkie, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Ndërsa Levante do të luajë me: Ryan; Toljan, Dela,…
Sport
FC Barcelona dhe Levante UD përballen sot në ndeshjen e javës së 25 në La Liga, me formacionet zyrtare tashmë të publikuara.
Për Barcelonën, trajneri ka zgjedhur këtë 11-she: Joan Garcia; Koundé, Gerard Martin, Eric García, Cancelo; Frenkie, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
Ndërsa Levante do të luajë me: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero, Etta Eyong.
Kjo sfidë pritet të jetë një test i rëndësishëm për Barcelonën, e cila synon të konsolidojë vendin e saj në La Liga, ndërsa Levante kërkon pikë për të përmirësuar pozitat në tabelë.