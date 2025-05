Barcelona gjatë javës do të vijë me njoftim të rëndësishëm për Hansi Flick Hansi Flick do të vazhdojë si trajner i Barcelonës deri në qershor të vitit 2027, me klubin që gjatë javës do të konfirmojë arritjen e marrëveshjes. Sipas Mundo Deportivo, klubi dhe trajneri ranë dakord për kushtet pas El Clasicos më 11 maj, gjatë një takimi në restorant me presidentin Joan Laporta dhe agjentin e Flick. …