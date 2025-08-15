Barcelona e përfundon regjistrimin e Joan Garcias, pritet vetëm publikimi në faqen zyrtare të La Ligas
Sport
Sipas mediumit katalunas SPORT, regjistrimi i portierit Joan García te Barcelona është tashmë kompletuar, dhe i vetmi hap që mbetet është shfaqja e emrit të tij në faqen zyrtare të La Ligës.
Kjo do t’i hapë rrugë García-s të jetë i gatshëm për t’u përfshirë në listën e ndeshjes së parë të sezonit, ku Barcelona do të luajë nesër si mysafire ndaj Mallorcës, në një sfidë të vlefshme për javën e parë të La Liga-s 2025/26.
Joan García do të jetë portieri i parë i Barcelonës për këtë sezon./lajmi.net/