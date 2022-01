Banorja e “Big Brother VIP” bën deklaratën e fortë: Iliri dhe Donaldi janë bashkëpunëtorë

Monika ka qenë duke biseduar me Ilirin dhe Arbrin.

Nuk dihet nëse e ka thënë me ironi apo me të vërtetë këtë gjë, shkruan lajmi.net.

Megjithatë, Monika i tha Arbrit se Iliri dhe Donaldi janë bashkëpunëtorë duke veçuar disa nga momentet kur ata kanë qenë duke biseduar.

“Ata janë shokë të ngushtë me njëri-tjetrin. Kjo është loja e tyre. E ke vënë re kur fillojnë dhe flasin për një temë kot, futen këta të dy. Ti thua Monika 2 apo 3. Këto janë dopio. Mos mbyllen në banjo këto, do të bëjmë këtë veprim, këtu kështu”, tha Monika gjatë bisedës me Arbrin dhe Ilirin.

Ndryshe, ky ishte një dyshim nga Monika, megjithatë nuk u mor edhe seriozisht nga Iliri teksa ky moment u përcjell me të qeshura.

Theksojmë se, Donaldi dhe Iliri konsiderohen si rivalë brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”./Lajmi.net/