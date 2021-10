Balotazhi në Podujevë, Ekrem Hyseni tregon se me kë do të bëjë koalicion

Nga 38 komuna sa gjithsej kanë garuar në zgjedhjet komunale, vetëm 17 prej tyre arritën të marrin besimin e qytetarit qysh në raundin e parë, transmeton lajmi.net.

Ndërsa 21 komuna të tjera pritet të drejtohen drejtë kutive të votimit edhe një herë tjetër.

Në mesin e këtyre komunave ndodhet edhe Komuna e Podujevës ku është zhvilluar garë e ngushtë.

Kandidati i LDK-së, Ekrem Hyseni arriti të fitojë plotë 44,30 për qind të votave, duke lënë pas kandidatin e LVV-së, Shpejtim Bulliqin me 44 për qind.

Këta dy kandidatë lanë pas kandidaten e PDK-së, Floretë Zejnullahu me 6,52 për qind, Besnik Tahirin nga AAK, me 3,98 për qind dhe Xhemajl Hasanin nga NISMA, me 0,54 për qind.

Lajmi.net ka kontaktuar kandidatin e LDK-së, Ekrem Hysenin rreth ndonjë koalicioni të mundshëm me ndonjërën nga partitë.

Hyseni u shpreh mjaft i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve ku sipas tij është shënuar rritje e jashtëzakonshme.

“Ne kemi pasur rritje të jashtëzakonshme dhe domethënë garën e ka vendosë qytetari. Rezultati këtë herë ka qenë shumë ndryshe me një rritje të madhe po ashtu edhe kundërshtari një rënie të madhe”, u prononcua Hyseni.

E për mundësinë e ndonjë koalicioni, ai tha se i vetmi koalicion është ai me qytetarët.

“Përndryshe ne duam të bëjmë koalicion me qytetarët, nuk kemi diçka për atë aspekt, qytetari e ka mirëpritur edhe besoj që aty edhe do të jetë rezultati”, ka përfunduar ai.

Ndryshe, raundi i dytë i zgjedhjeve pritet të mbahet me 14 nëntor. Ndërkohë në raundin e parë 45 për qind e qytetarëve kanë marrë pjesë në zgjedhje. /Lajmi.net/