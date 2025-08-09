Ballkani dështon të transferojë Bernard Berishën – ai pritet të kalojë te Dinamo e Ilir Dajës

Futbollisti kosovar Bernard Berisha pritet të transferohet te Dinamo City në Shqipëri, në një lëvizje që ende nuk është zyrtarizuar, por që mediat sportive në Kosovë dhe Shqipëri po e konsiderojnë si punë të kryer. Berisha do të rikthehet të punojë me trajnerin Ilir Daja, me të cilin ka pasur bashkëpunim edhe më parë, transmeton…

Sport

09/08/2025 23:23

Futbollisti kosovar Bernard Berisha pritet të transferohet te Dinamo City në Shqipëri, në një lëvizje që ende nuk është zyrtarizuar, por që mediat sportive në Kosovë dhe Shqipëri po e konsiderojnë si punë të kryer.

Berisha do të rikthehet të punojë me trajnerin Ilir Daja, me të cilin ka pasur bashkëpunim edhe më parë, transmeton lajmi.net

Në garë për shërbimet e tij ka qenë edhe Ballkani, ish-kampioni i Kosovës, por duket se Daja ka qenë vendimtar në bindjen e futbollistit për t’u rikthyer në kampionatin shqiptar./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 9, 2025

Zyrtare: Barcelona konfirmon largimin e Inigo Martinez

August 9, 2025

Chelsea vihet pas Araujos

August 9, 2025

Për shkak të sulmeve ruse në Ukrainë, ndërpritet ndeshja ku po...

August 9, 2025

Pas çështjes disiplinore, Ter Stegen sërish kapiten i parë i Barçës

August 8, 2025

Real Madridi vendos se kush do ta veshë fanellën me numrin 9

August 8, 2025

Fjalët e para të Brojës si futbollist i Burnleyt

Lajme të fundit

Moti për të dielën

​Kylie Jenner ndez internetin përpara datëlindjes së saj

Maliqi: Paqja Armeni–Azerbajxhan sinjal i rënies së ndikimit...

Haxhi Avdyli pritet të jetë kandidat i GUXO-s për kryetar të Prizrenit