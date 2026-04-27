Bahtiri i drejtohet LDK-së me kërkesë të prerë: Sillni 15 nënshkrimet në Kuvend dhe dëshmoni seriozitet për presidentin
Deputeti i Lëvizja Vetëvendosje, Agim Bahtiri, i ka bërë thirrje shefes së Grupit Parlamentar të Lidhja Demokratike e Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, që të dorëzojnë 15 nënshkrimet për çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Gjatë një deklarimi pas seancës plenare, Bahtiri iu drejtua deputetes së LDK-së me kërkesë të drejtpërdrejtë:
“Bini 15 nënshkrimet, sillni në Kuvend 15 nënshkrimet”, tha ai.
Kjo deklaratë vjen në mes të përplasjeve politike rreth sigurimit të votave dhe propozimeve për zgjedhjen e presidentit, ndërsa palët vazhdojnë akuzat për mungesë serioziteti në proces. /Lajmi.net/