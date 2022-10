Bad News Eagles mposhten nga Team Spirit

Ekipi kosovar, Bad News Eagles kanë pësuar disfatë ndaj Team Spirit.

BNE u mposhtën 2:0 në mapa nga skuadra ruse.

Në mapin e parë ‘Nuke’ pësuan 16:6, kurse në të dytin ‘Mirage’ tentuan të rikthehen, por nuk arritën kështu u mposhtën 16:11.

Nëse djelmoshat e Kosovës do arrinin të fitonin sot do kualifikoheshin në ‘IEM Road to Rio Major 2022’.

Por, ata do kenë edhe një mundësi të fundit për një biletë drejt Brazilit.

Mbetet të shihet se ndaj cilës skuadër do përballen ‘Shqiponjat kosovare’./Lajmi.net/