Babait të Dua Lipës i dalin kontaktet me Katarin, se si kishte negociuar ai pjesëmarrjen e artistes

Kur mbretëresha e popit Dua Lipa mbylli thashethemet se do të performonte në Katar, partneri i saj i duetit dhe kampioni LGBT Sir, Elton John pa dyshim duartrokiti.

Megjithatë, emailet sugjerojnë se babai i saj menaxher, Dukagjin Lipa, kishte negociuar me kataranët për dy vjet për të marrë yllin kryesor të listës për të luajtur në Kupën e Botës, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Dokumentet detajojnë se si babai i këngëtares me origjinë nga Kosova, i njohur si Dugi, iu afrua për herë të parë organit organizues të Kupës së Botës të Katarit, Komitetit Suprem për Dorëzim dhe Trashëgimi, në vitin 2020.

Mbrëmë 53-vjeçari, i cili drejton agjencinë e komunikimit Republika, tha se vajza e tij nuk ishte në dijeni të kontaktit të tij me Katarin.

Në emailin e tij fillestar më 9 mars 2020, ai shkroi: “Unë përfaqësoj vajzën time, artisten Dua Lipa dhe kam dëshirë të diskutoj me Komitetin e Lartë planet për shfaqjet e artistëve për Kupën e Botës në Katar 2022”.

Në janar 2021, ai shkroi: “Unë thjesht doja të ndiqja emailin tim të mëparshëm dhe po pyesja veten nëse do të ishte e mundur që ne të diskutonim çdo mundësi që do të lindte ku mund të ndihmojmë?

“Së fundmi transmetuam një performancë të drejtpërdrejtë të këngëve nga albumi i ri i Dua-s si dhe paraqitjet e artistëve të tjerë që kishin 5 milionë shikues, që ishte më i madhi ndonjëherë në botë për një ngjarje të transmetimit të drejtpërdrejtë.” Një anëtar i komisionit u përgjigj: ‘Është fantastike të dëgjosh nga ty dhe e di se me paraqitjen e Dua-s, mbështetet nga njohuria se ajo është gjithashtu e interesuar.’

Në prill të atij viti, z. Lipa shprehu ankthin e tij për negociatat, duke thënë: “Më u afruan… me një kërkesë specifike për Dua Lipën dhe ceremoninë e hapjes dhe doja të prekja bazën me ju në lidhje me këtë dhe të sigurohesha që nuk po flasim. ndaj personit të gabuar.’

Zbulimet vijnë pas deklaratës së fundit të Dua Lipës, e lindur në Londër, e cila u publikua për 87 milionë ndjekësit e saj në Instagram, duke pretenduar se një performancë në turneun e Katarit nuk ishte kurrë e rëndësishme.

Muajin e kaluar këngëtarja 27-vjeçare tha: “Aktualisht ka shumë spekulime se unë do të performoj në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës në Katar. Unë nuk do të performoj dhe as nuk kam qenë ndonjëherë i përfshirë në ndonjë negociatë për të performuar.’

Komentet e saj u duartrokitën nga aktivistët e të drejtave të njeriut, pas polemikave që rrethuan turneun e futbollit mbi trajtimin e punëtorëve migrantë nga Katari dhe kriminalizimin e marrëdhënieve të të njëjtit seks. Në një intervistë javën e kaluar me Variety, këngëtarja e Cold Heart – e cila kohët e fundit bëri duet me Sir Elton në skenën në Los Angeles – tha se ngjarja e Katarit ‘shkon kundër besimeve [të saj].

Zbulimet e “The Mail on Sunday” hodhën dyshime mbi deklaratën e fundit të Dua Lipa-s, e lindur në Londër, e lëshuar për 87 milionë ndjekësit e saj në Instagram, duke pretenduar se një performancë në turneun e Katarit nuk ishte asnjëherë e rëndësishme./Lajmi.net/