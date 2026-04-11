“Baba ynë dha jetën për këtë vend, që ky vend të kishte President, e jo sundimtar” – Kë po e thumbon djali i Salih Çekut pas vizitës së Osmanit?
Familja Çekaj ka pritur në vizitë ish- Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin, ku është shprehur mirënjohje për praninë dhe vëmendjen e saj ndaj sakrificës së familjes. Djali i Sali Çekut, njëherit ish- deputeti i LDK-së, Hysen Çekaj tha se babai i tij dha jetën për këtë vend, me idealin që Kosova të ketë liri dhe…
Familja Çekaj ka pritur në vizitë ish- Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin, ku është shprehur mirënjohje për praninë dhe vëmendjen e saj ndaj sakrificës së familjes.
Djali i Sali Çekut, njëherit ish- deputeti i LDK-së, Hysen Çekaj tha se babai i tij dha jetën për këtë vend, me idealin që Kosova të ketë liri dhe institucione demokratike.
“Baba ynë dha jetën për këtë vend. Që ky vend të kishte President, e jo sundimtar. Që ky vend të kishte liri, e jo premtime lirie. Vizita e saj na tregoi se sakrifica nuk është harruar.
Sipas tij, vizita e Osmanit ishte një dëshmi se sakrifica nuk është harruar dhe se ajo mbetet e vlerësuar nga institucionet e shtetit.
