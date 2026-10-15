Avokati i Popullit i kundërpërgjigjet Speciales: Zyra në Hagë nuk e përjashton mandatin tonë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut

Institucioni i Avokatit të Popullit të Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së Dhomave të Specializuara të Kosovës, të publikuar më 13 tetor 2026, lidhur me ftesën për pjesëmarrje në një tryezë të rrumbullakët, duke riafirmuar se mandati i tij kushtetues për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut nuk përjashtohet nga ekzistenca e Zyrës…

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15/10/2026 16:42

Institucioni i Avokatit Popullit Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës Dhomave Specializuara Kosovës, publikuar 13 tetor 2026, lidhur me ftesën për pjesëmarrje një tryezë rrumbullakët, duke riafirmuar se mandati i tij kushtetues për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave njeriut nuk përjashtohet nga ekzistenca e Zyrës Avokatit Popullit Hagë.

një sqarim publik, Avokati i Popullit ka bërë ditur se njëjtën ditë kur Dhomat e Specializuara publikuan deklaratën e tyre, ato pranuan edhe përgjigjen zyrtare këtij institucioni, drejtuar kryetares Dhomave Specializuara, Ekaterina Trendafilova.

këtë letër, sipas Avokatit Popullit, janë paraqitur argumentet juridike lidhur me mandatin dhe kompetencat e institucionit, si dhe interpretimi i tij për përgjegjësinë e mekanizmave ndryshëm merren me mbrojtjen e drejtave njeriut.

Avokati i Popullit ka theksuar se institucioni është themeluar me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka mandat përgjithshëm për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave dhe lirive themelore njeriut. Sipas tij, ky mandat duhet vlerësohet përputhje me Kushtetutën dhe instrumentet ndërkombëtare për drejtat e njeriut, cilat janë pjesë e rendit kushtetues vendit.

Dallimi mes përgjegjësisë ekskluzive dhe kompetencës ekskluzive

Një nga çështjet kryesore Avokati i Popullit ka ngritur përgjigjen e tij lidhet me dallimin juridik ndërmjet termave “përgjegjësi ekskluzive” dhe “kompetencë ekskluzive”.

Sipas këtij institucioni, fakti Zyrës Avokatit Popullit Hagë i është caktuar një përgjegjësi e veçantë kuadër kornizës përkatëse kushtetuese dhe ligjore, nuk nënkupton automatikisht se institucionet e tjera me mandat kushtetues për mbrojtjen e drejtave njeriut përjashtohen nga ushtrimi i funksioneve tyre.

sqarimin e tij, Avokati i Popullit argumenton se përgjegjësia ekskluzive nënkupton detyrimin e posaçëm një institucioni për përmbushur një funksion caktuar, ndërsa kompetenca ekskluzive nënkupton autorizimin ligjor për vepruar duke përjashtuar institucionet e tjera.

“Ekzistenca e përgjegjësisë ekskluzive nuk mund merret, vetvete, si dëshmi e ekzistencës kompetencës ekskluzive”, thuhet argumentimin juridik paraqitur nga institucioni.

Për këtë arsye, Avokati i Popullit vlerëson se çdo pretendim se korniza kushtetuese ose ligjore ia përjashton atij kompetencën për t’u angazhuar çështje lidhen me Dhomat e Specializuara duhet mbështetet dispozita konkrete ligjore dhe interpretimin e tyre, e jo vetëm përdorimin e termit “përgjegjësi ekskluzive”.

Shqetësime për ushtrimin e mandatit Hagë

përgjigjen drejtuar kryetares Dhomave Specializuara, Avokati i Popullit ka ngritur gjithashtu shqetësimin se, sipas vlerësimit tij, Zyra e Avokatit Popullit Hagë deri tani nuk e ka ushtruar praktikë funksionin e saj monitorues për t’iu përgjigjur shqetësimeve lidhur me drejtat e njeriut personave janë subjekt i procedurave gjyqësore para Dhomave Specializuara.

Sipas institucionit, kjo situatë ngre pikëpyetje legjitime lidhur me përmbushjen praktike përgjegjësisë caktuar këtij mekanizmi.

Avokati i Popullit vlerëson se do ishte e vështirë arsyetohej një interpretim sipas cilit ekzistenca e një zyre veçantë, pa ushtrimin efektiv mandatit saj, do ta pengonte automatikisht një institucion tjetër themeluar me Kushtetutë kryente monitorimin e drejtave njeriut brenda kompetencave veta ligjore.

Megjithatë, institucioni ka sqaruar se ky qëndrim nuk nënkupton se mandati i Avokatit Popullit Kosovës duhet mbizotërojë apo t’i zëvendësojë përgjegjësitë e veçanta Zyrës Avokatit Popullit Hagë.

Përkundrazi, sipas tij, dy mekanizmat mund kenë mandate plotësuese, ndërsa ekzistenca e zyrës Hagë nuk e shuan vetvetiu mandatin e përgjithshëm kushtetues institucionit Kosovë.

Avokati i Popullit ka theksuar se përfshirja e shumë institucioneve mbrojtjen e drejtave njeriut mund kontribuojë ruajtjen e vlerave evropiane dhe pluralizmit si parim themelor i një shoqërie demokratike.

Avokati i Popullit thotë se ka ngritur shqetësime nga viti 2021

reagimin e tij, institucioni ka rikujtuar se nga viti 2021 ka ngritur vazhdimisht shqetësime pranë Dhomave Specializuara Kosovës, përfshirë edhe përmes korrespondencës zyrtare mëvonshme.

Sipas Avokatit Popullit, ndaj kësaj korrespondence nuk është dhënë përgjigje.

Institucioni vlerëson se mungesa e vazhdueshme e përgjigjeve ngre shqetësime serioze për transparencën dhe mund krijojë perceptimin se informacioni po mbahet i fshehtë.

këtë kontekst, Avokati i Popullit ka theksuar se ngritja e shqetësimeve dhe dhënia e rekomandimeve janë pjesë e mandatit tij ligjor, përcaktuar me Ligjin nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit.

Ky mandat përfshin edhe nxjerrjen e rekomandimeve përgjithshme lidhur me funksionimin e sistemit gjyqësor, me synim përmirësimin e praktikave institucionale dhe rritjen e besimit publikut administrimin e drejtësisë.

Sipas institucionit, rekomandimet e tilla nuk synojnë cenojnë pavarësinë e gjyqësorit, por kontribuojnë funksionimin mirë sistemit drejtësisë.

“Pavarësia gjyqësore nuk mund shërbejë si arsyetim për mungesën e transparencës ose llogaridhënies institucionale”, thuhet qëndrimin e Avokatit Popullit.

Kritikon kufizimin e mandatit përmes deklaratave publike

fund reagimit, Institucioni i Avokatit Popullit e ka cilësuar çështjen si rëndësishme për funksionimin e institucioneve pavarura dhe për kontrollin demokratik.

Sipas qëndrimit tij, deklaratat publike vendosin kufizime mbi mandatin e një autoriteti kushtetues, pa argumentim mjaftueshëm juridik, mund cenojnë rolin dhe peshën e një institucioni pavarur.

Avokati i Popullit ka shprehur shqetësimin se qëndrimet e tilla mund shfaqin prirje për refuzimin e kontrollit demokratik, kritikës konstruktive dhe debatit publik.

Përmes këtij reagimi, institucioni ka riafirmuar se do vazhdojë mbështetet mandatin e tij kushtetues dhe ligjor për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave njeriut, duke kërkuar kompetencat e tij vlerësohen mbi bazën e dispozitave konkrete juridike.

Thelbi i qëndrimit Avokatit Popullit është se caktimi i një mekanizmi veçantë Hagë nuk e përjashton automatikisht mandatin kushtetues institucionit Kosovë. Ky është interpretimi juridik i paraqitur nga Avokati i Popullit përgjigjen e tij ndaj Dhomave Specializuara. /Lajmi.net/

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