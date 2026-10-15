Presidentja Shiroka-Pula pret profesorin amerikan Edward Joseph, diskutojnë zhvillimet në Kosovë dhe rajon

Presidentja e vendit, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim profesorin amerikan Edward Joseph, ligjërues dhe bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Politikës së Jashtme të Universitetit John Hopkins. Gjatë këtij takimi, presdintja dhe Josepht, kanë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon. Njoftimi: Presidentja Shiroka Pula priti në takim profesorin amerikan Edward Joseph.…

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15/10/2026 17:27

Presidentja e vendit, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim profesorin amerikan Edward Joseph, ligjërues dhe bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Politikës së Jashtme të Universitetit John Hopkins.

Gjatë këtij takimi, presdintja dhe Josepht, kanë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon.

Njoftimi:

Presidentja Shiroka Pula priti në takim profesorin amerikan Edward Joseph.

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, priti në takim profesorin amerikan Edward Joseph, ligjërues dhe bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Politikës së Jashtme të Universitetit John Hopkins, në Shkollën e Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare (SAIS), i cili e përgëzoi për marrjen e detyrës dhe i dëshiroi sukses në ushtrimin e mandatit.

Gjatë takimit, Presidentja Shiroka Pula dhe profesori Joseph biseduan për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon.

Presidentja Shiroka Pula shprehu mirënjohjen për urimet dhe vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe të dialogut me miqtë dhe partnerët për çështjet me interes të përbashkët./Lajmi.net/

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