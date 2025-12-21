Australia nderon viktimat e sulmit, Albanese u prit me fishkëllima
Kryeministri i Australisë njofton se po shqyrtohet funksionimi i inteligjencës dhe institucioneve të tjera të sigurisë, ndërsa vendi po mban zi për sulmin në një plazh të Sidnejit ku u vranë 15 persona.
Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese, ka njoftuar një rishikim të policisë dhe agjencive kombëtare të inteligjencës pas sulmit në Bondi Beach në Sydney. “Mizoria e frymëzuar nga ISIS të dielën e kaluar përforcon mjedisin e sigurisë që ndryshon me shpejtësi në kombin tonë”, tha Albanese, duke duke shtuar se “Agjencitë e sigurisë duhet të jenë në pozicionin më të mirë për t’u përgjigjur”. Të shtënat, në të cilat u vranë 15 persona pasi dy sulmuesit e armatosur hapën zjarr në një festival hebre, janë shpallur një incident terrorist. Policia thotë se sulmuesit ishin të frymëzuar nga “ideologjia e Shtetit Islamik”. Kryeministri Albanese dukej i tronditur kur arriti në eventin në Sidnej, ndërsa u prit me fishkëllima dhe tallje.
Të paktën një anëtar i turmës bërtiti “gjak në duart tuaja”, ndërsa një tjetër u ndalua nga policia pasi u nis drejt kryeministrit.
Komuniteti hebraik në Australi ka thënë vazhdimisht se ky sulm ishte një tronditje, jo një surprizë. Pikëpamja mbizotëruese është se mund dhe duhej të ishte bërë më shumë për ta parandaluar atë. Ata e kanë akuzuar Albanesen se mban anën e palestinezëve dhe marrëdhënia u përkeqësua kur ai ndërmori hapa për të njohur shtetin e Palestinës në fillim të këtij viti.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka akuzuar Albanese-n – si dhe udhëheqësit e vendeve të tjera që kanë njohur një shtet palestinez – si shpërblimin për Hamasin, i cili kreu sulmin më vdekjeprurës ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.