Aurela Haoxha merr vëmendjen e italianëve me dekoltenë e hapur

Modelja e njohur shqiptare Aurela Hoxha është gjithmonë në qendër të vëmendjes për shkak të fotove provokuese që poston vazhdimisht në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net

Së fundmi, ajo ka marrë pjesë në festën e organizuar nga “Vogue”, në Itali. Përmes një postimi në “Instagram”, Aurela tregoi se kishte zgjedhur të shfaqej me një fustan të kuq me xixa të çarë në njërën këmbë dhe me dekolte të hapur.

Mirëpo ajo që ra në sy ishte e çara e fustanit ku dallohej qartë se modelja nuk kishte veshur fare të brendshme. /Lajmi.net/