Aubameyang është në Londër, pritet zyrtarizimi te Chelsea Pierre Emerick Aubameyang do të kthehet në Premier Leauge. Lojtari nga Gaboni do t’i kthehet futbollit anglez pas vetëm gjysmë sezoni me Barcelonën. Pamjet e fundit e shfaqin lojtarin në Londër, ku ka shkuar për teste mjekësore, përcjell lajmi.net. Aubameyang pritet të nënshkruajë kontratën e tij me Chelsea, para se të jepet njoftimi zyrtar. Përveç…