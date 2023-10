Atletico me përmbysje mposht Cadizin Atletico Madrid ka arritur ta mposht Cadizin me rezultat të ngushtë edhe pse ishte duke humbur 2:0 pas vetëm 30 minutave lojë. Atletico në fund triumfoi me rezultat 3:2. Jan Oblak pati një natë për tu harruar në paraqitjen e tij të 400 për klubin, pasi pësoi dy herë brenda 30 minutave. E para erdhi…