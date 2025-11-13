Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë

Kristjan Asllani u shpreh shumë i lumtur për fitoren e madhe të sotme ndaj Andorrës, me rezultatin 0:1. Shqipëria ka fituar ndaj Andorrës me rezultatin minimal 0:1, me golin e Asllanit “Jemi të lumtur, tani do festojmë dhe pastaj mendojmë për Anglinë”, tha Asllani në SuperSport. “Patëm shumë raste dhe e merituam fitoren”, tha ndër…

Sport

13/11/2025 23:07

Kristjan Asllani u shpreh shumë i lumtur për fitoren e madhe të sotme ndaj Andorrës, me rezultatin 0:1.

Shqipëria ka fituar ndaj Andorrës me rezultatin minimal 0:1, me golin e Asllanit

“Jemi të lumtur, tani do festojmë dhe pastaj mendojmë për Anglinë”, tha Asllani në SuperSport.

“Patëm shumë raste dhe e merituam fitoren”, tha ndër tjerash Asllani.

Shqipëria tani ka 14 pikë në grup, teksa me humbjen e Serbisë, nënkuptohet se kombëtarja kuqezi edhe zyrtarisht ka siguruar vendin për “Play Offin” e Botërorit 2026.

