Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë
Sport
Kristjan Asllani u shpreh shumë i lumtur për fitoren e madhe të sotme ndaj Andorrës, me rezultatin 0:1.
Shqipëria ka fituar ndaj Andorrës me rezultatin minimal 0:1, me golin e Asllanit
“Jemi të lumtur, tani do festojmë dhe pastaj mendojmë për Anglinë”, tha Asllani në SuperSport.
“Patëm shumë raste dhe e merituam fitoren”, tha ndër tjerash Asllani.
Shqipëria tani ka 14 pikë në grup, teksa me humbjen e Serbisë, nënkuptohet se kombëtarja kuqezi edhe zyrtarisht ka siguruar vendin për “Play Offin” e Botërorit 2026.