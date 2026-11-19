As Kuvendi nuk i shpëton ndërprerjeve të rrymës, deputetët mbesin në terr gjatë seancës
Një ndërprerje e energjisë elektrike ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës, pikërisht gjatë seancës plenare ku po diskutohet për buxhetin e vitit 2027. Ky incident vjen në kohën kur ditëve të fundit janë raportuar ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të Kosovës, përfshirë edhe kryeqytetin, Prishtinën.
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Një ndërprerje e energjisë elektrike ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës, pikërisht gjatë seancës plenare ku po diskutohet për buxhetin e vitit 2027.
Ky incident vjen në kohën kur ditëve të fundit janë raportuar ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të Kosovës, përfshirë edhe kryeqytetin, Prishtinën.