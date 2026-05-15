Artistja shqiptare Qendresa bashkëpunon në albumin e ri të Drake

15/05/2026 16:23

Reperi kanadez Drake ka bërë të pazakontën dhe ka publikuar tre albume përnjëherë: “Iceman”, “Habibti” dhe “Maid of Honour”.

Në to marrin pjesë artistë si Future, Molly Santana, Sexyy Red, Loe Shimmy dhe 21 Savage, ndërsa produksioni vjen nga Ovrkast, Riot, Boi-1da, DJ Frisco954 e të tjerë.

Mirëpo, në mesin e tërë këtyre artistëve me famë botërore dallohet një artiste shqiptare, Qendresa.

Kënga e cila lindi si bashkëpunim mes Drake dhe Qendresës quhet “Slap The City” dhe është e treta me renditje në albumin “Habiti”, i cili ka 11 këngë në tërësi.

Këngëtarja me origjinë shqiptare e rritur në Londër ka mbi 900,000 dëgjues mujor në Spotify, ndërsa kënga e saj më e dëgjuar është “2 much”, me mbi 15 milionë streams.

