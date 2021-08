Arta Nitaj: Jam ajo kënga që nuk e dëgjon dhe më vonë e kupton se ishte zjarr

Arta Nitaj, në profilin e saj zyrtar në Instagram ndau fotografi në të cilat shihet e veshur me një fustan me ngjyrë të kuqe me lule, shkruan lajmi.net.

Ajo ka pozuar jashtë një ambienti, teksa shihet e ulur në një karrige dhe ka marrë poza duke theksuar figurën e saj trupore.

View this post on Instagram A post shared by Arta Nitaj (@artaanitaj)

“Jam ajo kënga që nuk e dëgjon dhe më vonë e kupton se ishte zjarr”, ka shkruar në mbishkrimin e imazheve, aktorja.

Ndryshe, Arta Nitaj së fundmi ka postuar foto nga pushimet e veshur në bikini e cila mori gjithë vëmendjen me linjat e saj trupore./Lajmi.net/