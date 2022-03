​Arsyet se pse duhet të ndaloni menjëherë përdorimin e aromatizuesve të ajrit

Disponueshmëria në shkallë të gjerë e aromatizuesve modernë të ajrit ka sjellë me vete shumë përfitime, sipas The Smarter Shopper.

Ne mund të maskojmë aromat e pakëndshme në shtëpitë tona, të tilla si ato që vijnë nga rrobat e ndotura ose nga shtroja dhe peshqirët e kafshëve shtëpiake.

Ato janë të gjithanshme duke i bërë të lehta për t’u instaluar në dhoma që priren të grumbullojnë një sërë aromash të këqija, duke përfshirë kuzhinën dhe banjën.

Ato gjithashtu na lejojnë të shtyjmë disa punë pastrimi nëse nuk kemi kohë duke ofruar iluzionin e pastërtisë dhe freskisë.

Disa freskues ajri janë madje estetikisht të këndshëm, duke i bërë ato një veçori dekorative në çdo hapësirë të brendshme. Dhe nëse kjo nuk do të mjaftonte, ne mund të zgjedhim nga një numër marramendës aromash në varësi të preferencave tona personale.

Mbushja e shtëpive tona me aromatizues ajri mund të duket si diçka e kotë, por Made Safe thekson se ka disa rreziqe të fshehura për ta bërë këtë. Shumica e tyre përmbajnë kimikate toksike që mund të jenë të dëmshme për shëndetin tonë. Ndër këto kimikate është formaldehidi, i cili klasifikohet si kancerogjen.

Në listën e përbërësve do të gjeni edhe toluen, i cili mund të jetë i dëmshëm për shëndetin riprodhues dhe zhvillimin e fetusit.

Aromatizuesit e ajrit kontribuojnë gjithashtu në ndotjen e ajrit të brendshëm duke çliruar komponime organike të paqëndrueshme (VOCs), fatale dhe toksina të tjera. Këto kimikate ngjiten në sipërfaqet materiale në shtëpinë tuaj, duke përfshirë mobiliet dhe veshjet. Është e qartë se aromatizuesit e ajrit bëjnë më shumë dëm sesa mirë. Megjithatë, ka mënyra se si mund ta mbani shtëpinë tuaj me erë të freskët pa e mbushur atë me toksina të dëmshme.

Pse duhet të ndaloni menjëherë përdorimin e freskuesve të ajrit

Padyshim që nuk ia vlen të rrezikoni shëndetin tuaj për të përdorur aromatizuesit e ajrit, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të hiqni dorë nga ideja për të pasur një shtëpi me aromë të mirë.

Taste of Home ofron disa freskues alternativë të ajrit që janë të natyrshëm dhe të lehtë për t’u përfshirë në shtëpinë tuaj. E para është soda e bukës, e cila mund të përdoret për qëllime të ndryshme, duke përfshirë pastrimin dhe maskimin e aromave të këqija.

Ndërsa soda e bukës nuk do të lëshojë aromën e saj, ajo do të parandalojë që aromat e pakëndshme të përhapen. Thjesht shtoni një lugë gjelle sodë buke në një shishe sprej të mbushur me ujë dhe spërkatni ajrin sipas nevojës.

Nëse nuk mund ta kapërceni idenë për të hequr dorë nga mbushja e shtëpisë tuaj me aroma specifike, thjesht përdorni vajra esencialë.

Ndërsa një shpërndarës funksionon shkëlqyeshëm për këtë qëllim, ju gjithashtu mund të vendosni disa pika të vajit tuaj të preferuar në një copë letër dhe ta lini në një zonë që ka nevojë për freskim, mundësisht pranë një ventilatori.

Një mënyrë tjetër natyrale për të maskuar aromat në shtëpinë tuaj është blerja e disa bimëve aromatike, si livando, jasemini, nenexhiku ose borziloku.

Ventilimi i duhur dhe filtrat e ajrit janë mënyra shtesë për të siguruar qarkullimin e duhur të ajrit në të gjithë shtëpinë tuaj, sipas Made Safe. Nëse aromat e këqija janë një problem i vazhdueshëm, në fund të fundit duhet të përpiqeni të kuptoni shkakun e tyre dhe t’i trajtoni drejtpërdrejt.