Arsenali po ia rrëmben Eze-n Tottenhamit

Arsenal ka hyrë fuqishëm në garë për të transferuar mesfushorin ofensiv të Crystal Palace, Eberechi Eze, duke tentuar ta “rrëmbejë” nga dora e Tottenhamit, që kishte arritur marrëveshje personale me lojtarin. Sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano, Arsenal ka bërë një ofertë më të lartë për lojtarin dhe për klubin, ndërsa Crystal Palace tashmë e…

Sport

20/08/2025 22:59

Arsenal ka hyrë fuqishëm në garë për të transferuar mesfushorin ofensiv të Crystal Palace, Eberechi Eze, duke tentuar ta “rrëmbejë” nga dora e Tottenhamit, që kishte arritur marrëveshje personale me lojtarin.

Sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano, Arsenal ka bërë një ofertë më të lartë për lojtarin dhe për klubin, ndërsa Crystal Palace tashmë e ka pranuar ofertën e “Topçinjve”, transmeton lajmi.net

Ky vendim i Arsenalit erdhi pas lëndimit të Kai Havertz, duke i shtyrë ata të kërkojnë përforcime urgjente në mesfushë.

Tottenham ishte në bisedime të avancuara për ditë me radhë, por tashmë pritet të tërhiqet, ndërsa Arsenal është favorit për ta finalizuar transferimin.

Eze pritet t’i kushtojë Arsenalit rreth 60 milionë funte./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Liverpool e nis sezonin me fitore dramatike ndaj Bournemouth

August 12, 2025

“Nuk do të luaj më për ju” – Isak i vendos...

Lajme të fundit

Gjermania ka gati 350 miliardë euro për tu shndërruar në superfuqi ushtarake

Arrestohet zyrtari i Komunës së Pejës, u filmua...

Artan Behrami godet Donika Gërvallën: Fjalën UÇK e...

Chris Martin reagon pas skandalit të “Kiss Cam”:...